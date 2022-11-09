Росія просить допомоги в Ірану у війні з Україною, - ISW

Країна-агресор РФ продовжує таємно купувати боєприпаси для використання на війні в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити виснажені внутрішні запасси зброї.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що іранське державне видання Nour News Agency повідомило, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

Патрушев також зустрінеться з іншими високопоставленими іранськими політичними та економічними чиновниками для обговорення Російсько-іранське співробітництво.

"Іран швидше за все, оголосив про приїзд Патрушева, щоб висвітлити поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном для міжнародної аудиторії (а не внутрішньої), а також для того, щоб непрямо підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні", - зауважують аналітики.

На їхню думку, Тегеран прагне публічно повідомити про зміну балансу свого стратегічного партнерства з Москвою, особливо регіональним супротивникам Ірану, з якими Кремль час від часу співпрацює, таким як Ізраїль і Саудівська Аравія.

Також британське видання Sky News 8 листопада повідомлялося, що 20 серпня Кремль відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на на 160 додаткових безпілотників Shahed-136 для використання в Україні.

Крім того, Український центр опору повідомив, що Тегеран продовжує постачати Москві безпілотники. Також через збої російського військово-промислового комплексу російське військове керівництво продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового призначення), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовують транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження покупок.

"У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції, беручи участь у неформальних переговорах з іноземними країнами", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, в Ірані вперше визнали, що постачали дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях.

Але деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні.