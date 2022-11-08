Путін став залежним від Пригожина та Кадирова, - ISW

Лідер країни агресора РФ Володимир Путін став залежним у своїх подальших воєнних операціях в Україні від власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина і лідера Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що інформація про провали російського військового істеблішменту вийшла за межі інформаційного простору і дедалі більше забарвлює соціальну динаміку. Родичі російських військових і мобілізованих все частіше привертають увагу до невдалого стану війни.

Неспроможність російського керівництва належним чином вирішити системні проблеми із забезпеченням армії продовжить загострювати суспільну напругу.

"Російська провоєнна фракція силовиків посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та окупованій Україні, а не виключно для перемоги у війні. Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин 6 листопада підтвердив, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях центри підготовки та управління народним ополченням, які діятимуть поза межами російської армії", - зауважують аналітики.

На їхню думку, Пригожин докладає зусиль для зміцнення своєї незалежної влади після його зустрічі з підприємцями Курської області щодо створення регіонального народного ополчення, яка відбулася 4 листопада. Пригожин підкреслив, що російські чиновники повинні покласти на регіональний бізнес відповідальність за забезпечення ополчення, а не покладатися на Кремль.

Виступи Пригожина в ЗМІ також зафіксували ту саму ідею співпраці між російським урядом і бізнесом, що, ймовірно, вказує на те, що він намагається розширити свою владу.

Ще один силовик лідер Чечні Рамзан Кадиров також, як повідомляється, намагається отримати бізнес-можливості на фоні російського вторгнення в Україну. Кадиров і його польові командири нарощують бізнес-мережі на окупованих територіях, а українські чиновники раніше заявляли, що люди Кадирова отримували з Маріуполя здобич за участь у захопленні міста в березні-квітні

Кадиров поводиться відповідно до Пригожина, рекламуючи залучення до його війська та підриваючи офіційні Збройні сили Росії. Кадиров, наприклад, 7 листопада анонсував надання військової техніки довіреному підрозділу в окупованій Донецькій області; і Пригожин так само забезпечив обладнання російському підрозділу.

"І Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні. Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, незважаючи на його неодноразові заперечення, показують, що він створив у суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію. Такі дискусії відхиляються від десятиліть позиціонування Путіна як єдиного життєздатного лідера Росії", - зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Пригожин продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.