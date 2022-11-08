Путин стал зависим от Пригожина и Кадырова, - ISW

Лидер страны агрессора РФ Владимир Путин стал зависим в своих дальнейших военных операциях в Украине от владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что информация о провалах российского военного истеблишмента вышла за пределы информационного пространства. Родственники русских военных и мобилизованных все чаще обращают внимание на неудачное состояние войны.

Несостоятельность российского руководства должным образом решить системные проблемы с обеспечением армии продолжит обострять общественное напряжение.

"Российская провоенная фракция силовиков усиливает свое влияние, частично для продвижения личных интересов в России и оккупированной Украине, а не исключительно для победы в войне. Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин 6 ноября подтвердил, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях центры подготовки и управления народным ополчением, которые будут действовать вне российской армии", - отмечают аналитики.

По их мнению, Пригожин прилагает усилия для укрепления своей независимой власти после его встречи с предпринимателями Курской области по созданию регионального народного ополчения, состоявшейся 4 ноября. Пригожин подчеркнул, что российские чиновники должны возложить на региональный бизнес ответственность за обеспечение ополчения, а не полагаться на Кремль.

Выступления Пригожина в СМИ также зафиксировали ту же идею сотрудничества между российским правительством и бизнесом, что, вероятно, указывает на то, что он пытается расширить свою власть.

Еще один силовик лидер Чечни Рамзан Кадыров также пытается получить бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину. Кадыров и его полевые командиры наращивают бизнес-сети на оккупированных территориях, а украинские чиновники ранее заявляли, что люди Кадырова получали из Мариуполя добычу за участие в захвате города в марте-апреле.

Кадыров ведет себя как Пригожин, рекламируя вовлечение в его войска и подрывая официальные Вооруженные силы России. Кадыров, например, 7 ноября анонсировал предоставление военной техники доверенному подразделению в оккупированной Донецкой области.

"И Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине. Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях по отношению к Кремлю, которые, несмотря на его неоднократные возражения, показывают, что он создал в обществе представление о том, что он может занять властную позицию. Такие дискуссии отклоняются от десятилетий позиционирования Путина как единственного жизнеспособного лидера России", – отмечают аналитики ISW.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Пригожин продолжает строить военную структуру, параллельную российскому Министерству обороны, что в перспективе может угрожать режиму лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.