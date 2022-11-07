Шантаж ядерным оружием не поможет РФ принудить Украину к переговорам, - ISW

Постоянные разговоры российских политиков о применении ядерного оружия в Украине лишь способ повлиять на решимость западных союзников Киева. Военное командование РФ осознает, что ядерный удар не даст ему никакого стратегического преимущества на поле боя, но с материальной и репутационной точек зрения будет иметь очень тяжелые последствия.

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Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Там отмечают, что ключевые чиновники Кремля начали коллективно деэскалировать свою риторику использования ядерного оружия в начале ноября.

Министерство иностранных дел (МИД) России 2 ноября обнародовало заявление о "предотвращении ядерной войны", в котором отмечено, что Россия "строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей".

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 27 октября заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие против Украины, и утверждал, что Россия никогда не обсуждала возможность применения ядерного оружия, лишь "намекая на заявления лидеров западных стран".

"Путин и ключевые чиновники Кремля чаще упоминали об использовании ядерного оружия во время речи Путина об аннексии 30 сентября и в течение октября, вероятно, чтобы заставить Украину начать переговоры и снизить поддержку Киева Западом. В своей речи 30 сентября Путин сделал несколько общих упоминаний о ядерном оружии ", но избежал прямой угрозы использования ядерного оружия. Риторика Путина во время этой речи и в течение октября отвечала его предварительным ядерным угрозам и не вызвала той степени страха в украинском правительстве, который, вероятно, ожидал Кремль", - подчеркивают аналитики ISW.

По их мнению, Кремль, вероятно, продолжал свои слабо завуалированные ядерные угрозы, чтобы отвлечься от их военных и мобилизационных проблем и запугать западных партнеров Украины.

Изменения риторики Кремля указывают на то, что российское руководство, вероятно, в известной степени осознает огромные риски, которые бы Россия понесла, применив ядерное оружие против Украины или НАТО.

Незаконная аннексия Путиным 30 сентября четырех украинских областей слишком усложнила существующую российскую военную доктрину. Российская ядерная доктрина ясно допускает использование ядерного оружия в ответ на "агрессию против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда само существование государства находится под угрозой".

"Все нынешние линии фронта приходятся на территорию, на которую претендует Россия, и Путин публично не определил, что сейчас является нападением на территорию России. Вполне возможно, что высокопоставленные российские военные чиновники так же обеспокоены применением приказа Путина об аннексии к существующей военной доктрине", – отмечают в ІSW.

Там подчеркивают, что Кремль может в будущем продолжить агрессивную ядерную риторику, пытаясь побуждать Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры.

Но Кремль не сможет напрямую заставить Киев идти на переговоры ядерными угрозами. Поэтому ISW продолжает оценивать, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным и что Кремль принимает меры для деэскалации своей ядерной риторики.

"Ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять вторжению России. Украина и ее международные партнеры четко дали понять, что не пойдут на переговоры под дулом оружия и не откажутся от суверенного права Украины на его территории", - подчеркивают в ISW .

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на днях опроверг информацию о возможности ядерного удара России по Украине в ближайшее время, а также заявил, что не ожидает новых вызовов в войне и последующей эскалации.