Шантаж ядерною зброєю не допоможе РФ примусити Україну до переговорів, - ISW

Постійні розмови російських політиків про застосування ядерної зброї в Україні є лише способом вплинути на рішучість західних союзників Києва. Військове командування РФ усвідомлює, що ядерний удар не дасть йому жодної стратегічної переваги на полі бою, але з матеріальної та репутаційної точок зору матиме вкрай важкі наслідки.

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Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Там зазначають, що ключові чиновники Кремля почали колективно деескалувати свою риторику щодо використання ядерної зброї на початку листопада.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії 2 листопада оприлюднило заяву про "запобігання ядерної війни", в якій зазначено, що Росія "суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців". , і яку ніколи не можна розв’язувати".

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 27 жовтня заявив, що Росії немає потреби застосовувати ядерну зброю проти України, і стверджував, що Росія ніколи не обговорювала можливість застосування ядерної зброї, лише "натякаючи на заяви лідерів західних країн".

"Путін і ключові чиновники Кремля частіше згадували про використання ядерної зброї під час промови Путіна про анексію 30 вересня та протягом жовтня, ймовірно, щоб змусити Україну почати переговори та зменшити підтримку Києва Заходом. У своїй промові 30 вересня Путін зробив кілька загальних згадок про ядерну зброю, але уникнув прямої погрози використання ядерної зброї. Риторика Путіна під час цієї промови та протягом жовтня відповідала його попереднім ядерним загрозам і не викликала того ступеня страху в українському уряді, який, ймовірно, очікував Кремль", - підкреслюють аналітики ISW .

На їхню думку, Кремль, ймовірно, продовжував свої слабо завуальовані ядерні загрози, щоб відволіктися від їхніх військових і мобілізаційних проблем і залякати західних партнерів України.

Зміни риторики Кремля вказують на те, що російське керівництво, ймовірно, певною мірою усвідомлює величезні ризики, які Росія понесла б, застосувавши ядерну зброю проти України чи НАТО.

Незаконна анексія Путіним 30 вересня чотирьох українських областей, надто ускладнила існуючу російську військову доктрину. Російська ядерна доктрина чітко допускає використання ядерної зброї у відповідь на "агресію проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли саме існування держави знаходиться під загрозою".

"Усі нинішні лінії фронту припадають на територію, на яку претендує Росія, і Путін публічно не визначив, що зараз є нападом на територію Росії. Цілком можливо, що високопоставлені російські військові чиновники так само збентежені щодо застосування наказу Путіна про анексію до існуючої військової доктрини", - зазначають в ІSW.

Там підкреслюють, що Кремль може в майбутньому продовжити агресивну ядерну риторику, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори.

Але Кремль не зможе напряму змусити Київ йти на переговори ядерними погрозами. Тому ISW продовжує оцінювати, що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним і що Кремль наразі вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики.

"Ядерні загрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти вторгненню Росії. Україна та її міжнародні партнери чітко дали зрозуміти, що не підуть на переговори під дулом зброї та не відмовляться від суверенного права України на її території", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов днямиспростував інформаціюпро можливість ядерного удару Росії по Україні в найближчий час, а також заявив, що не чекає нових викликів у війні та подальшої ескалації.