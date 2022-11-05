Росія готує умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISW

Російські окупаційні війська створюють умови для контрольованого відходу на лівий берез Дніпра в Херсонській області.

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Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

"Російським військам, ймовірно, доведеться відходити з боями, щоб не дати військам України переслідувати себе на лівому (східному) березі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на це вказують, зокрема, повідомлення про знищення окупантами цивільних катерів і пристаней на Дніпрі та інформація про підготовку оборонних позицій на лівому березі.

Окупанти руйнують шляхи для переслідування їх через річку під час або після відходу на лівий берег, припускають аналітики.

Крім того, у ISW повідомили, що російські окупанти намагаються використати мобілізованих, щоб відновити наступ у Донецькій області. Однак, найімовірніше, їм не вдасться досягти значних успіхів в оперативному відношенні.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, з будівлі Херсонської облдержадміністрації зник російський прапор. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що знявши прапор та прибравши військових з частини блокпостів, окупанти створюють ілюзію того, що вони покидають місто.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою, в той час як насправді вони не готові лишати місто.

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються там до оборони.