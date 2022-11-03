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Окупанти створюють ілюзію того, що вони покидають Херсон - Херсонська ОВА
Знявши російський прапор з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, та прибравши військових з частини блокпостів, окупанти створюють ілюзію того, що вони покидають місто.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич .
"З будівлі Херсонської облдержадміністрації сьогодні зник російський триколор. Окупанти створюють ілюзію, що нібито вони покидають Херсон – з міста прибрали ворожі блокпости та й військових РФ стало менше. Так вони хочуть ввести нас в оману", - зазначив він.
Янушевич звернувся до жителів Херсону, які залишаються у тимчасово окупованому місті, з проханням подбати про свою безпеку та підготувати тривожну валізу, запаси продовольства та укриття.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти в Херсонській області продовжують "евакуацію" цивільного населення, зокрема повідомляється вже й про відповідні заходи у окремих населених пунктах лівобережної частини регіону.