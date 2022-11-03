Окупанти планують вивезти в РФ сонячні електростанції з Херсонщини, - розвідка

В Херсонській області окупанти планують вивезти на територію Росії сонячні електростанції та оголосили про проведення “ревізії ”.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії "гуп херсонобленерго", - зазначили у розвідці.

Потім майно планується вивезти на територію РФ.

Крім того, продовжується незаконна "евакуація" українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра.

Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих "житлових сертифікатів" на придбання житла в РФ.

"В рамках "евакуації" місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне військові армії рф. У місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційними військами.

Також з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Місцевих жителів попереджають, що всі причали (навіть невеликі сільські) мають бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують.

"Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення", - зазначають у розвідці.

Там зауважують, що наразі військовими РФ активно використовується дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, оскільки була перекопана та мала рви.

Після початку збройної агресії інженерні підрозділи армії РФ відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти в Херсонській області продовжують "евакуацію" цивільного населення, зокрема повідомляється вже й про відповідні заходи у окремих населених пунктах лівобережної частини регіону.