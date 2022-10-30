Окупанти на Херсонщині вимагають закрити магазини і ринки з 1 листопада - Генштаб

Окупаційна російська "влада" Херсонської області намагається створити на підконтрольній їй території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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"Так, в Новій Каховці з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку ЗСУ", - сказано у ньому.

Зазначається, що першочерговій "евакуації" підлягає медичний персонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада.

"За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки", - додають також у Генштабі.

Зазначимо при цьому, що президент Володимир Зеленський заявляв днями, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою, в той час як насправді вони не готові лишати місто.

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються там до оборони.

Натомість Зеленський заявляв, що на окупованих Росією територіях України, в першу чергу в Херсонській області, росіяни знищують систему охорони здоровʼя, закриваючи відповідні заклади та вивозячи обладнання, включаючи машини швидкої допомоги.

Напередодні ж у Генштабі також заявляли, що транспортні засоби, які знаходились у комунальній власності міста Херсон, російськими загарбниками переміщено до окупованого ними ж Криму.