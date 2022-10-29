Буданов розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон та чи підірвуть окупанти Каховську ГЕС

Велика частина сил країни-терориста, що знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонщини – це повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Це найбільш боєздатні підрозділи, які є в Росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, яке також посилюється мобілізованими.

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Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів у інтерв’ю виданню “The War Zone”.

"Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас – це приблизно 40 тисяч. Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Це війська в Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, які дислокуються на східному березі”, – повідомив Буданов.

Очільник української розвідки зазначив, що українські захисники намагаються оточити місто, але окупанти всіляко намагаються перешкодити руху ЗСУ вперед.

Буданов наголосив, що бої точаться щодня. Однією з проблем, які росіяни хочуть створити для України, є їхні погрози підірвати Каховську ГЕС.

"За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде ухвалено, вони лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, щоб зробити нею неможливим проїзд наших транспортних засобів, а також шлюзи дамби, що призведе лише до часткового руйнування об'єкту", - зазначає Буданов.

За його словами, навіть за таких обставин росіянам не вдасться зупинити контрнаступ ЗСУ. А підірвати ГЕС окупанти, найімовірніше, збираються тоді, коли ЗСУ вже візьмуть Херсон.

"Після відходу із західного берега вони можуть зробити це, щоб перешкодити нашому просуванню на східний берег", - зауважує Буданов.

Він вважає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

Зазначимо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Раніше Буданов заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються до оборони в тимчасово окупованому обласному центрі.