Буданов рассказал, когда ВСУ освободят Херсон и подорвут ли оккупанты Каховскую ГЭС

Большая часть сил страны-террориста, находящихся на временно оккупированной территории Херсона – это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота. Это наиболее боеспособные подразделения, которые есть в России. Эти подразделения составляют скелет группировки, которая также усиливается мобилизованными.

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Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию The War Zone.

"Боевая составляющая, то есть подразделения, которые могут представлять любую опасность для нас – это примерно 40 тысяч. Херсон находится в середине этой группировки. Это войска в Херсоне, в районах западного берега Днепра, а также войска, которые дислоцируются на восточном берегу", – сообщил Буданов.

Глава украинской разведки отметил, что украинские защитники пытаются окружить город, но оккупанты всячески пытаются помешать движению ВСУ вперед.

Буданов подчеркнул, что бои идут ежедневно. Одной из проблем, которые россияне хотят создать для Украины, есть их угрозы подорвать Каховскую ГЭС.

"По нашей оценке, если такое решение будет принято, они лишь взорвут проходящую через дамбу дорогу, чтобы сделать ею невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта", - отмечает Буданов.

По его словам, даже при таких обстоятельствах россиянам не удастся остановить контрнаступление ВСУ. А взорвать ГЭС оккупанты, скорее всего, собираются тогда, когда ВСУ уже ввойдут в Херсон.

"После ухода с западного берега они могут сделать это, чтобы помешать нашему продвижению на восточный берег", – отмечает Буданов.

Он считает, что операция по освобождению временно захваченного Россией Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

Отметим, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во временно оккупированный Херсон оккупанты завозят недавно мобилизованных россиян, чтобы использовать их как пушечное мясо. Захватчики готовятся к уличным боям.

Ранее Буданов заявлял, что оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся к обороне во временно оккупированном областном центре.