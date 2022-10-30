Оккупанты в Херсонской области требуют закрыть магазины и рынки с 1 ноября - Генштаб

Оккупационные российские "власти" Херсонской области пытаются создать на подконтрольной им территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"Так, в Новой Каховке с 29 октября текущего года, отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны ВСУ", - сказано в нем.

Отмечается, что первоочередной эвакуации подлежит медицинский персонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября.

"По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перекидыванием на другие направления", - добавляют также в Генштабе.

Отметим при этом, что президент Владимир Зеленский заявлял на днях, что считает разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой, в то время как на самом деле они не готовы покидать город.

Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также заявлял, что оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся там к обороне.

В то же время Зеленский заявлял, что на оккупированных Россией территориях Украины, в первую очередь в Херсонской области, россияне уничтожают систему здравоохранения, закрывая соответствующие учреждения и вывозя оборудование, включая машины скорой помощи.

Накануне в Генштабе также заявляли, что транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города Херсон, перемещены российскими захватчиками в оккупированный ими же Крым.