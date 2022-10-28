Россия демонтирует на оккупированных территориях всю систему здравоохранения - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что на оккупированных Россией территориях Украины, в первую очередь в Херсонской области, россияне уничтожают систему здравоохранения, закрывая соответствующие учреждения и вывозя оборудование. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Оккупанты добавили еще один вызов - на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой - просто все", - заявил глава государства.

Также россияне, по его словам, давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России. Президент указал, что Россия делает из Херсона "зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира".

"Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям. Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать", - считает он. Зеленский.

Он отметил, что Министерство иностранных дел и все представители Украины информируют международные организации и партнеров об этом "новом эскалационном шаге" оккупантов.

"И я хочу обратиться сейчас ко всем нашим людям, которые находятся в этих оккупированных городах и районах: пожалуйста, делайте все, чтобы помогать друг другу – несмотря на любые действия оккупантов. Украинский флаг вернется. Нормальную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", - сказал он.

Напомним при этом, что накануне Зеленский заявил, что считает разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой, в то время как на самом деле они не готовы покидать город.

Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также заявлял, что оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся там к обороне.