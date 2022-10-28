Росія демонтує на окупованих територіях усю систему охорони здоровʼя - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що на окупованих Росією територіях України, в першу чергу в Херсонській області, росіяни знищують систему охорони здоровʼя, закриваючи відповідні заклади та вивозячи обладнання. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все", - заявив глава держави.

Також росіяни, за його словами, тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, аби вони переїжджали на територію Росії. Президент вказав, що Росія робить із Херсонщини "зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу".

"Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям. Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати", - вважає Зеленський.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ та усі представники України інформують міжнародні організації й партнерів про цей "новий ескалаційний крок" окупантів.

"І я хочу звернутися зараз до всіх наших людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах: будь ласка, робіть усе, щоб допомагати одне одному – попри будь-які дії окупантів. Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", - сказав він.

Нагадаємо при цьому, що напередодні Зеленський заявив, що вважає розмови про те, що російській війська залишають Херсон, російською ж інформаційною атакою, в той час як насправді вони не готові лишати місто.

Перед цим керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов також заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді готуються там до оборони.