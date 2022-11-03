Оккупанты планируют вывезти в РФ солнечные электростанции из Херсонской области, - разведка

В Херсонской области оккупанты планируют вывезти на территорию России солнечные электростанции и объявили о проведении "ревизии".

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии". Если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой компании "Херсоноблэнерго", - отметили в разведке.

Затем имущество планируется вывезти на территорию РФ.

Кроме того, продолжается незаконная эвакуация украинских граждан Херсонской области с правого берега Днепра.

Чтобы привлечь людей к переезду, им предлагают получение так называемых "жилищных сертификатов" на приобретение жилья в РФ.

В рамках "эвакуации" местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов.

Также из интернатов Херсона вывезли детей на территорию Крыма. На сегодняшний день детей разместили на базе одной из психиатрических больниц Симферополя. Также на территорию Крыма перевезли заключенных херсонской колонии.

Местные жители предупреждают, что все причалы (даже небольшие сельские) должны быть пустыми. В случае нахождения каких-либо плавсредств, их либо уничтожат, либо конфискуют.

"В течение нескольких последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют расселять "переселенцев". Кроме того, российские военные осуществляют поиск свободных помещений для расселения", - отмечают в разведке.

Там сообщают, что в настоящее время военными РФ активно используется дорога через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью. До 24 февраля указанная дорога не использовалась, поскольку была перекопана и имела рвы.

После начала вооруженной агрессии инженерные подразделения армии РФ восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую область ориентировочно на 120 км.

Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты в Херсонской области продолжают "эвакуацию" гражданского населения, в частности сообщается уже и о соответствующих мерах в отдельных населенных пунктах левобережной части региона.