Оккупанты создают иллюзию того, что они покидают Херсон - Херсонская ОВА

Сняв российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации, и убрав военных с части блокпостов, оккупанты создают иллюзию того, что они покидают город.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Из здания Херсонской облгосадминистрации сегодня исчез российский триколор. Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон - из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение", - отметил он.

Янушевич обратился к жителям Херсона, которые остаются во временно оккупированном городе, с просьбой позаботиться о своей безопасности и подготовить тревожный чемоданчик, запасы продовольствия и укрытие.

Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты в Херсонской области продолжают "эвакуацию" гражданского населения, в частности сообщается уже и о соответствующих мерах в отдельных населенных пунктах левобережной части региона.