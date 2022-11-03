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Оккупанты создают иллюзию того, что они покидают Херсон - Херсонская ОВА
Сняв российский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации, и убрав военных с части блокпостов, оккупанты создают иллюзию того, что они покидают город.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Из здания Херсонской облгосадминистрации сегодня исчез российский триколор. Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон - из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение", - отметил он.
Янушевич обратился к жителям Херсона, которые остаются во временно оккупированном городе, с просьбой позаботиться о своей безопасности и подготовить тревожный чемоданчик, запасы продовольствия и укрытие.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты в Херсонской области продолжают "эвакуацию" гражданского населения, в частности сообщается уже и о соответствующих мерах в отдельных населенных пунктах левобережной части региона.