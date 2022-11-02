В Херсонской области оккупанты проводят "эвакуацию" жителей уже с левого берега Днепра - Генштаб

Оккупанты в Херсонской области продолжают "эвакуацию" гражданского населения, в частности сообщается уже и о соответствующих мерах в отдельных населенных пунктах левобережной части региона. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"По имеющейся информации, с 31 октября из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы", - говорится в нем.

В свою очередь, жителям села Новая Збурьевка, как сообщается, оккупационные власти предоставили три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию России. Более того, население было предупреждено, что с 5 ноября эвакуация будет принудительной.

Также отмечается, что оккупационные власти с 27 октября начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.

Кроме того, как заявляют в Генштабе, по уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области за предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь.

"В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области", - говорится также в сводке.

Напомним, что на днях, рассказывая о ситуации в Новой Каховке, на левом берегу Днепра, в Генштабе говорили, что оккупанты требуют первоочередной "эвакуации" медицинского персонала местных больниц и оперативных служб городов, а также распорядились, чтобы бизнес распродал весь продовольственный товар и закрыл магазины и рынки с 1 ноября.

Перед этим президент Владимир Зеленский также заявлял, что на оккупированных Россией территориях Украины, в первую очередь в Херсонской области, россияне уничтожают систему здравоохранения, закрывая соответствующие учреждения и вывозя оборудование, включая машины скорой помощи.