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Россия готовит условия для контролируемого отхода в Херсонской области - ISW
Российские оккупационные войска создают условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра в Херсонской области.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Российским войскам, вероятно, придется уходить с боями, чтобы не дать войскам Украины преследовать себя на левом (восточном) берегу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на это указывают, в частности, сообщения об уничтожении оккупантами гражданских катеров и пристаней на Днепре и информация о подготовке оборонных позиций на левом берегу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Оккупанты разрушают пути для преследования их через реку во время или после ухода на левый берег, предполагают аналитики.
Кроме того, в ISW сообщили, что российские оккупанты пытаются использовать мобилизованных, чтобы возобновить наступление в Донецкой области. Однако, вероятнее всего, им не удастся добиться значительных успехов в оперативном отношении.
Напомним, в четверг, 3 ноября, из здания Херсонской облгосадминистрации исчез российский флаг. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что сняв флаг и убрав военных с части блокпостов, оккупанты создают иллюзию того, что они покидают город.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что считает разговоры о том, что российские войска покидают Херсон, российской же информационной атакой, в то время как на самом деле они не готовы покидать город.
Перед этим руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов также заявлял, что оккупанты только создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле готовятся там к обороне.