Лукашенко зробить все, аби Білорусь не вступила у війну проти України - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що фактичний лідер Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України і не допустить цього.

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Про це він заявив у інтерв'ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі національного телемарафону, коментуючі останню зустріч Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіном 26 вересня в Сочі.

"Керівництво РФ намагалося вмовити Лукашенка вступити в війну. Там є певний формат, який вони їм запропонували - я не буду його зараз озвучувати, від чого Лукашенко з притаманною йому рисою характеру дуже красиво намагається зпітляти. Тобто він не відмовляється і не погоджується і робить насправді усе, щоб це не сталося... Але він боїться цього. Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила", - сказав він.

Буданов нагадав, що, зокрема, він особисто неодноразово прогнозував, що білоруські війська залучатися до вторгнення до України не будуть, і досі цього не сталося.

"Згадайте, скільки разів вже ви чули, що вже завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я у своїх публічних виступах казав, що вибачте, цього не буде - по різних причинах, інколи пояснював, а інколи не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Цього нема", - підкреслив він.

При цьому керівник військової розвідки допустив, що Білорусь може знову надати територію для проходження російських військ задля спроби окупації відповідних територій України.

"Якщо вони знову нададуть їм згоду, [росіяни] пройдуть. Але, по-перше, нема зараз цих 20 тисяч. Чомусь всі кричать, що вони вже там. Їх там нема. Коли це буде - підготовка до такого процесу - ми будемо про це заздалегідь знати і будемо вживати адекватні заходи", - сказав Буданов.

Він також спростував інформацію про можливість ядерного удару Росії по Україні в найближчий час, а також заявив, що не чекає нових викликів у війні та подальшої ескалації.

"Можу вам сказати єдине: станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України... У нас справжня конвенційна війна, єдина за останні, мабуть, біля 30 років, в якій застосовуються абсолютно всі існуючі види озброєння. Тут не можна вже зробити ескалацію, тому що все, що можливо було, все, що в світі в принципі існує, вже використано. Тому які можуть бути нові виклики?" - сказав розвідник.

За його словами, російська влада насправді чітко розуміє, чим це все обернеться для неї, і таких планів насправді зараз нема, попри на публічні заяви з ЗМІ.

Нагадаємо при цьому, що лише тиждень тому заступник Буданова Вадим Скібіцький допускав, що Росія справді завдасть ядерного удару по Україні і та матиме "чергову катастрофу" на своїй території.