НАТО попередило Росію про "важкі наслідки" для неї у разі ядерного удару по Україні

НАТО дуже чітко донесло до Росії, що використання нею ядерної зброї у війні проти України матиме тяжкі наслідки для самої РФ. Про це сказав під час брифінгу у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі його генеральний секретар Єнс Столтенберг.

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"Риторика Путіна небезпечна, безрозсудна. Ми щільно моніторимо, що робить Росія. Росія має зрозуміти, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не має вестися, і що це матиме важкі наслідки для Росії, якщо вони використають ядерну зброю. І це дуже чітко донесено до Росії", - зазначив він.

За словами генсека, якби НАТО погодилося на визнання анексії РФ чотирьох областей України та зняття цим ядерної загрози, Росія отримала б саме те, чого хотіла - контроль над відповідною територією України та втрату підтримки її з боку альянсу.

"Україна має право повернути українську територію, нині окуповану російськими силами. Вони можуть захищати себе, як і продовжувати звільняти свою територію. Незаконна анексія, чи спроба анексії, української території не змінює цього, не змінює природу цього конфлікту", - підкреслив Столтенберг.

Він пояснив, що позиція НАТО на сьогодні полягає у продовженні підтримки України, зокрема у її зусиллях щодо деокупації територій, але водночас в уникненні прямого конфлікту з РФ.

"Це не змінює нашої прихильності до підтримки України. НАТО не є стороною конфлікту, але ми надаємо Україні підтримку з тим, щоб вона змогла здійснити право на самооборону, закріплене у Статуті ООН. Наш союз – оборонний. Ми єдині та готові захистити кожну країну-члена НАТО і готові захистити кожний сантиметр союзної території", - зазначив генсек.

Він наголосив, що нинішні події з мобілізацією сотень тисяч росіян на війну, "безвідповідальне брязкання ядерною зброєю" та анексія чотирьох областей України стали поворотним моментом у ході конфлікту.

"Все це - найсерйозніша ескалація з початку війни. Ніщо з цього не є ознакою сили. Це ознаки слабкості. Це визнання того, що війна не йде так, як заплановано, і Путін не зміг досягти жодної з поставлених стратегічних цілей", - вважає Столтенберг.

Генсек альянсу констатував, що саме російський президент несе повну відповідальність за нинішню війну, і це його відповідальністю є закінчити цю війну, "закінчити страждання хороброго українського народу, закінчити енергетичну та продовольчу кризи".

"Ми закликаємо президента Путіна припинити війну... Якщо Росія припинить воювати - буде мир. Якщо Зеленський та Україна припинять воювати - то Україна перестане існувати як незалежна держава", - заявив також він, додавши, що в останньому випадку небезпека загрожує і країнам НАТО, і запевнивши, що альянс надаватиме Україні підтримку у відбитті російської агресії стільки, скільки потрібно.

Стосовно заявки України на членство в НАТО Столтенберг лише констатував, що вона має право обрати такий шлях, оскільки "двері НАТО залишаються відчиненими", проте рішення про прийом країни приймається всіма 30 членами організації.

"Кожна демократія в Європі має право подати заявку на членство в НАТО, і союзники по НАТО поважають це право. І ми знову і знову заявляємо, що двері НАТО залишаються відчиненими, і ми продемонстрували це останніми роками", - зазначив керівник альянсу.

Генсек нагадав, що країни НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня чітко заявили, що підтримують право України обирати свій власний шлях, щоб вирішувати, "частиною яких угод у сфері безпеки вона хоче бути".

"Рішення про членство, звичайно, має бути ухвалене всіма 30 союзниками, і ми приймаємо ці рішення консенсусом", - констатував Столтенберг, наголосивши, що фокус та зусилля країн НАТО зараз спрямовані на надання термінової підтримки Україні для захисту від російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше в п'ятницю президент Володимир Зеленський оголосив про рішення української влади подати заявку на членство України в НАТО в прискореному порядку. Він, зокрема, зазначив, що приклад Фінляндії та Швеції показує, що таке приєднання до НАТО, без Плану дій щодо членства, є можливим.

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