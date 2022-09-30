Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украинские власти 30 сентября решили подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре", – сказал он.

По словам главы государства, Украина будет просить принять ее по процедуре, которая будет "соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества", а именно в ускоренном порядке.

Он напомнил, что 24 февраля Россией был нанесен первый полномасштабный удар по Украине, но выразил уверенность, что этот удар был бы не последним, а лишь первым.

"Россия не остановилась бы на наших границах, если бы мы ее не остановили. Другие государства были бы под ударом. Страны Балтии, Польша, Молдова и Грузия, Казахстан... Россия претендовала на покорение разных народов Европы и Азии. Претендовала еще полгода назад. Эта преступная амбиция ломается в Украине. Она была сломана под Киевом и Черниговом. На "Азовстали". На Сумщине и Харьковщине. На Змеином", - сказал президент.

По его словам, она будет сломана на Донбассе, на юге Украины, в частности в Крыму, когда они будут освобождены Украиной от врага "не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды".

"Россия уже знает это, чувствует нашу мощь. Видит, что именно здесь, в Украине, мы доказываем силу наших ценностей. И именно поэтому она спешит. Устраивает этот фарс с попыткой аннексии. Пытается украсть то, что ей не положено. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписывать историю и перерисовывать границы. Украина этого не допустит", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что провел в пятницу заседание Ставки верховного главнокомандующего и заседание Совета национальной безопасности и обороны, на которых было принято несколько принципиальных решений.

"Первое. Только путь усиления Украины и изгнание оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути. Второе. Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - сказал он.

В-третьих, по словам Зеленского, Украина "должна зафиксировать юридически все то, чего мы уже достигли фактически", поскольку "именно в Украине решается судьба демократии в противостоянии с тиранией".

"Именно здесь прочностью наших государственных границ мы можем закрепить прочность границ всех европейских государств. Мы можем гарантировать, что никто больше не решится возвращать войну на наш континент. Именно здесь, в Украине, ценности нашего евроатлантического сообщества получили настоящую живую энергию. Силу народа, борющегося за свободу, и силу народов, помогающих в этой борьбе", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что пример Финляндии и Швеции показывает, что ускоренное присоединение к НАТО без Плана действий по членству возможно.

"Это – справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и что является нашими ценностями. Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус", – добавил при этом глава государства.

Президент указал, что пока будет происходить такое согласование, Украина предлагает реализовать ее предложения по гарантиям безопасности для нее и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности, разработанному и представленному партнерам Украины.

Он также сообщил, что СНБО принял решение о применении санкций против значимых физических и юридических лиц России, которые "не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права" или так или иначе привлечены к агрессивным шагам против Украины и "сообществу демократических народов".

"В то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады будет рассмотрен проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", - добавил Зеленский.