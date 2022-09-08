Новым генсеком НАТО может стать Христя Фриланд, - СМИ

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBC News.

Как отмечает издание, по меньшей мере четыре разных источника - в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, сообщили, что кандидатуру Фриланд уже несколько месяцев обсуждают в международных кругах на замену действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Есть определенный импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генсеком Альянса", - сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.

Среди других возможных кандидаток упоминаются бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте и бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Сама Фриланд уклонилась от прямого ответа на вопрос о своем возможном назначении, заметив, что "уже имеет две работы" и занимает две должности: вице-премьер-министра Канады и министра финансов.

Отметим, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг был назначен на должность в 2014 году сроком на 5 лет. В 2019 году его полномочия продлили до октября 2022 года, а 24 марта из-за полномасштабной войны РФ против Украины было решено, что Столтенберг останется генеральным секретарем до 30 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО, так как получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против военной агрессии России.