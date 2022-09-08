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Новым генсеком НАТО может стать Христя Фриланд, - СМИ
Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBC News.
Как отмечает издание, по меньшей мере четыре разных источника - в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, сообщили, что кандидатуру Фриланд уже несколько месяцев обсуждают в международных кругах на замену действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Есть определенный импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генсеком Альянса", - сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Среди других возможных кандидаток упоминаются бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте и бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Сама Фриланд уклонилась от прямого ответа на вопрос о своем возможном назначении, заметив, что "уже имеет две работы" и занимает две должности: вице-премьер-министра Канады и министра финансов.
Отметим, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг был назначен на должность в 2014 году сроком на 5 лет. В 2019 году его полномочия продлили до октября 2022 года, а 24 марта из-за полномасштабной войны РФ против Украины было решено, что Столтенберг останется генеральным секретарем до 30 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО, так как получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против военной агрессии России.