Борис Джонсон мітить на пост генсека НАТО

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може отримати одну з найвпливовіших у Європі посад – генерального секретаря НАТО.

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Про це повідомляє The Telegraph.

Видання пише, що нинішній генсек Йєнс Столтенберг йде у відставку у вересні, і консерватори, що правлять у Британії, підтримали висування замість нього кандидатури Джонсона.

Зазначається, що Британії довіряють країни Балтії, до того ж, Джонсон отримав міжнародне визнання за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти військової агресії Росії.

Водночас, його кандидатура може отримати підтримку США через недовіру до представників країн Євросоюзу. А також через "яструбину" позицію Джонсона щодо України.

Однак, неназваний чиновник Міноборони Великобританії заявив виданню, що, швидше за все, президент Франції Емманюель Макрон накладе вето на спробу Джонсона стати генсеком НАТО, оскільки рішення в Альянсі ухвалюються одноголосно.

Водночас, колишній командувач британської армії лорд Даннатт вважає, що не підтримував би кандидатуру Джонсона через характер останнього.

"Безперечно, він зробив багато хорошого, і наша повна підтримка України просто фантастична. Але я боюся, що це особисті речі, відсутність чесності, відсутність довіри. Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародній арені для нових глузувань. Він ганьба нації", - сказав Даннатт.

Зазначимо, нинішнього генсека НАТО Йєнса Столтенберга було призначено на посаду в 2014 році терміном на 5 років. У 2019 році його повноваження продовжили до жовтня 2022 року, а 24 березня через повномасштабну війну РФ проти України було вирішено, що Столтенберг залишиться генеральним секретарем до 30 вересня 2023 року.

Зазначимо, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує прощальний візит до України, перш ніж остаточно піде у відставку.

Нагадаємо, Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії 7 липня.