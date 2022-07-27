Борис Джонсон метит на пост генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить одну из самых влиятельных в Европе должностей — генерального секретаря НАТО.

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Об этом сообщает The Telegraph.

Издание пишет, что нынешний генсек Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре, и правящие в Британии консерваторы поддержали выдвижение вместо него кандидатуры Джонсона.

Отмечается, что Британии доверяют страны Балтии, к тому же Джонсон получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против военной агрессии России.

В то же время его кандидатура может получить поддержку США из-за недоверия к представителям стран Евросоюза. А также из-за "ястребиной" позиции Джонсона по Украине.

Однако, неназванный чиновник Минобороны Великобритании заявил изданию, что, скорее всего, президент Франции Эмманюэль Макрон наложит вето на попытку Джонсона стать генсеком НАТО, так как решения в Альянсе принимаются единогласно.

Одновременно, бывший командующий британской армии лорд Даннатт считает, что не стал бы поддерживать кандидатуру Джонсона из-за характера последнего.

"Несомненно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я боюсь, что это личные вещи, отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он позор нации", – сказал Даннатт.

Отметим, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг был назначен на должность в 2014 году сроком на 5 лет. В 2019 году его полномочия продлили до октября 2022 года, а 24 марта из-за полномасштабной войны РФ против Украины было решено, что Столтенберг останется генеральным секретарем до 30 сентября 2023 года.

Отметим, британский премьер-министр Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину, прежде чем окончательно уйдет в отставку.

Напомним, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии 7 июля.