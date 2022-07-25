Джонсон планирует приехать в Киев перед отставкой

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует прощальный визит в Украину, прежде чем окончательно уйдет в отставку.

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Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

"Он испытывает бремя ответственности за то, что был величайшим покровителем Владимира Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его поддерживает. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - сказал собеседник издания.

Это будет третий визит британского премьера в Киев с начала войны.

Также на этой неделе Джонсон снова проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свою должность Джонсон покинет в начале сентября – к тому времени состоятся выборы нового главы Консервативной партии, который займет кресло главы правительства.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс вышли в последний тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Результаты окончательного голосования должны быть объявлены не позднее 5 сентября, а Борис Джонсон, как ожидается, останется в должности временного премьер-министра к тому времени.

Напомним, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии 7 июля.