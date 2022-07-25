Джонсон планує приїхати до Києва перед своєю відставкою

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує прощальний візит до України перед тим, як остаточно піде у відставку.

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Про це пише газета The Telegraph з посиланням на джерело у британському уряді.

"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем Володимира Зеленського. Він не може просто піти і не переконатися, що світ його підтримує. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", - сказав співрозмовник видання.

Це буде вже третій візит британського прем'єра до Києва з початку війни.

Також цього тижня Джонсон знову проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Свою посаду Джонсон залишить на початку вересня - на той час відбудуться вибори нового глави Консервативної партії, який займе крісло глави уряду.

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак та міністр закордонних справ Ліз Трасс вийшли в останній тур виборів лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великобританії.

Результати остаточного голосування мають бути оголошені не пізніше 5 вересня, а Борис Джонсон, як очікується, залишиться на посаді тимчасового прем'єр-міністра до того часу.

Нагадаємо, Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії 7 липня.