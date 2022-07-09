Навчання ЗСУ у Британії відвідав міністр оборони Бен Уоллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відвідав навчання українських військових, які беруть участь у програмі військової підготовки українських солдатів під керівництвом Великобританії. Про це повідомляє британське міністерство оборони.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ця амбітна нова навчальна програма є наступним етапом підтримки Великобританією Збройних сил України у їх боротьбі проти російської агресії. Використовуючи досвід світового класу британської армії, ми допоможемо Україні відновити свої сили та посилити опір, оскільки вони захищатимуть суверенітет своєї країни та своє право обирати ", - сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес, який відвідав навчання.

На підготовку українських військових буде направлено близько 1050 британських військових.

Навчання дасть новобранцям-добровольцям, які практично не мають військового досвіду, навички, необхідні для ефективного ведення бою на передовій. Заснований на базовій підготовці британських солдатів, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польові навички, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Британський уряд також закупив автомати АК для програми навчання, щоб українські солдати змогли тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.

Нагадаємо, 6 червня до Великобританії прибула перша група українських військовослужбовців. Тренування відбуватимуться на військових полігонах у Північно-Східному, Південно-Західному та Південно-Східному регіонах. У рамках цієї програми навчання у найближчі місяці пройдуть до 10 тисяч українських військових.