Учения ВСУ в Британии посетил министр обороны Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил учения украинских военных, которые принимают участие в программе военной подготовки украинских солдат под руководством Великобритании. Об этом сообщает британское министерство обороны.

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"Эта амбициозная новая учебная программа является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе против российской агрессии. Используя опыт мирового класса британской армии, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, поскольку они защищают суверенитет своей страны и свое право выбирать свое будущее", — сказал министр обороны Британии Бен Уоллес, посетивший учения.

На подготовку украинских военных будут направлены около 1050 британских военных.

Обучение даст новобранцам-добровольцам, практически не имеющим военного опыта, навыки, необходимые для эффективного ведения боя на передовой. Основанный на базовой подготовке британских солдат, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Британское правительство также закупило автоматы АК для программы обучения, чтобы украинские солдаты смогли тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой.

Напомним, 6 июня в Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих. Тренировки будут проходить на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. В рамках этой программы обучение в ближайшие месяцы пройдут до 10 тысяч украинских военных.