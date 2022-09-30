НАТО предупредило Россию о "тяжелых последствиях" для нее в случае ядерного удара по Украине

НАТО очень четко донесло до России, что использование ею ядерного оружия в войне против Украины будет иметь тяжелые последствия для самой РФ. Об этом сказал в ходе брифинга в штаб-квартире альянса в Брюсселе его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Риторика Путина опасна, безрассудна. Мы плотно мониторим, что делает Россия. Россия должна понять, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не может вестись, и что это будет иметь тяжелые последствия для России, если они используют ядерное оружие. И это очень четко донесено России", - указал он.

По словам генсека, если бы НАТО согласилось на признание аннексии РФ четырех областей Украины и снятие тем самым ядерной угрозы, Россия получила бы именно то, что хотела - контроль над соответствующей территорией Украины и потерю поддержки ее со стороны альянса.

"Украина имеет право вернуть украинскую территорию, ныне оккупированную российскими силами. Они могут защищать себя, равно как и продолжать освобождать свою территорию. Незаконная аннексия, или попытка аннексии, украинской территории не меняет этого, не меняет природу этого конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

Он пояснил, что позиция НАТО на сегодня заключается в продолжении поддержки Украины, в частности в ее усилиях по деоккупации территорий, но в то же время в избегании прямого конфликта с РФ.

"Это не меняет нашей приверженности поддержке Украине. НАТО не является стороной конфликта, но мы предоставляем Украине поддержку с тем, чтобы она смогла осуществить право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Наш союз – оборонительный. Мы едины и готовы защитить каждую страну-члена НАТО и готовы защитить каждый сантиметр союзной территории", - указал генсек.

Он подчеркнул, что нынешние события с мобилизацией сотен тысяч россиян на войну, "безответственное бряцание ядерным оружием" и аннексия четырех областей Украины стали поворотным моментом в ходе конфликта.

"Все это – самая серьезная эскалация с начала войны. Ничто из этого не является признаком силы. Это признаки слабости. Это признание того, что война не идет так, как запланировано, и Путин не смог достичь ни одной из поставленных стратегических целей", - считает Столтенберг.

Генсек альянса констатировал, что именно российский президент несет полную ответственность за нынешнюю войну, и это его ответственностью является закончить эту войну, "закончить страдания храброго украинского народа, закончить энергетический и продовольственный кризисы".

"Мы призываем президента Путина прекратить войну... Если Россия прекратит воевать - будет мир. Если Зеленский и Украина прекратят воевать - то Украина перестанет существовать как независимое государство", - заявил также он, добавив, что в последнем случае опасность грозит и странам НАТО и заверив, что альянс будет предоставлять Украине поддержку в отражении российской агрессии столько, сколько потребуется.

В отношении заявки Украины на членство в НАТО Столтенберг лишь констатировал, что она имеет право выбрать такой путь, поскольку "двери НАТО остаются открытыми", однако решение о приеме страны принимается всеми 30 членами организации.

"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. И мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, и мы продемонстрировали это в последние годы", - указал руководитель альянса.

Генсек напомнил, что страны НАТО на саммите в Мадриде в конце июня четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, "частью каких соглашений в сфере безопасности она хочет быть".

"Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом", - констатировал Столтенберг, подчеркнув, что фокус и усилия стран НАТО сейчас направлены на предоставление срочной поддержки Украине для защиты от российского вторжения.

Напомним, то ранее в пятницу президент Владимир Зеленский объявил о решении украинских властей подать заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке. Он, в частности, указал, что пример Финляндии и Швеции показывает, что такое присоединение к НАТО, без Плана действий по членству, является возможным.

Источник фото: ua.depositphotos.com