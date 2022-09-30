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НАТО предупредило Россию о "тяжелых последствиях" для нее в случае ядерного удара по Украине
НАТО очень четко донесло до России, что использование ею ядерного оружия в войне против Украины будет иметь тяжелые последствия для самой РФ. Об этом сказал в ходе брифинга в штаб-квартире альянса в Брюсселе его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
"Риторика Путина опасна, безрассудна. Мы плотно мониторим, что делает Россия. Россия должна понять, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не может вестись, и что это будет иметь тяжелые последствия для России, если они используют ядерное оружие. И это очень четко донесено России", - указал он.
По словам генсека, если бы НАТО согласилось на признание аннексии РФ четырех областей Украины и снятие тем самым ядерной угрозы, Россия получила бы именно то, что хотела - контроль над соответствующей территорией Украины и потерю поддержки ее со стороны альянса.
"Украина имеет право вернуть украинскую территорию, ныне оккупированную российскими силами. Они могут защищать себя, равно как и продолжать освобождать свою территорию. Незаконная аннексия, или попытка аннексии, украинской территории не меняет этого, не меняет природу этого конфликта", - подчеркнул Столтенберг.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он пояснил, что позиция НАТО на сегодня заключается в продолжении поддержки Украины, в частности в ее усилиях по деоккупации территорий, но в то же время в избегании прямого конфликта с РФ.
"Это не меняет нашей приверженности поддержке Украине. НАТО не является стороной конфликта, но мы предоставляем Украине поддержку с тем, чтобы она смогла осуществить право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Наш союз – оборонительный. Мы едины и готовы защитить каждую страну-члена НАТО и готовы защитить каждый сантиметр союзной территории", - указал генсек.
Он подчеркнул, что нынешние события с мобилизацией сотен тысяч россиян на войну, "безответственное бряцание ядерным оружием" и аннексия четырех областей Украины стали поворотным моментом в ходе конфликта.
"Все это – самая серьезная эскалация с начала войны. Ничто из этого не является признаком силы. Это признаки слабости. Это признание того, что война не идет так, как запланировано, и Путин не смог достичь ни одной из поставленных стратегических целей", - считает Столтенберг.
Генсек альянса констатировал, что именно российский президент несет полную ответственность за нынешнюю войну, и это его ответственностью является закончить эту войну, "закончить страдания храброго украинского народа, закончить энергетический и продовольственный кризисы".
"Мы призываем президента Путина прекратить войну... Если Россия прекратит воевать - будет мир. Если Зеленский и Украина прекратят воевать - то Украина перестанет существовать как независимое государство", - заявил также он, добавив, что в последнем случае опасность грозит и странам НАТО и заверив, что альянс будет предоставлять Украине поддержку в отражении российской агрессии столько, сколько потребуется.
В отношении заявки Украины на членство в НАТО Столтенберг лишь констатировал, что она имеет право выбрать такой путь, поскольку "двери НАТО остаются открытыми", однако решение о приеме страны принимается всеми 30 членами организации.
"Каждая демократия в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники по НАТО уважают это право. И мы снова и снова заявляли, что двери НАТО остаются открытыми, и мы продемонстрировали это в последние годы", - указал руководитель альянса.
Генсек напомнил, что страны НАТО на саммите в Мадриде в конце июня четко заявили, что поддерживают право Украины выбирать свой собственный путь, чтобы решать, "частью каких соглашений в сфере безопасности она хочет быть".
"Решение о членстве, конечно, должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом", - констатировал Столтенберг, подчеркнув, что фокус и усилия стран НАТО сейчас направлены на предоставление срочной поддержки Украине для защиты от российского вторжения.
Напомним, то ранее в пятницу президент Владимир Зеленский объявил о решении украинских властей подать заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке. Он, в частности, указал, что пример Финляндии и Швеции показывает, что такое присоединение к НАТО, без Плана действий по членству, является возможным.
Источник фото: ua.depositphotos.com