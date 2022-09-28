Американская разведка усилила наблюдение за ядерным оружием РФ - Politico

Разведывательные службы США и их союзников активизируют наблюдение за действиями и сообщениями российских военных, чтобы отслеживать вероятность того, что лидер РФ Владимир Путин может отдать приказ об использовании ядерного оружия в Украине.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников США.

При этом источники утверждают, что разведка может узнать о намерении российского президента применить ядерное оружие слишком поздно.

Кроме того, большинство российских самолетов, вместе с обычными ракетными установками, также могут доставлять тактическое ядерное оружие, разработанное для более целенаправленного использования на поле боя, чем стратегическое ядерное оружие (межконтинентальные баллистические ракеты).

Поэтому, как утверждают чиновники, США могут не узнать о намерении РФ применить тактическое ядерное оружие.

"Это становится все более неприятной проблемой, поскольку российские войска пытаются возобновить наступление в Украине, и появляются признаки того, что Путин становится все более непопулярным дома, особенно после того, как он отдал приказ о частичной мобилизации", — добавили источники.

Опасения США относительно намерения РФ применить оружие массового поражения усилились после того, как российские войска потерпели сокрушительное поражение на Харьковском направлении и Путину пришлось пойти на отчаянные шаги, в частности, он объявил мобилизацию и приказал в сжатые сроки провести "референдумы" на оккупированных территориях.

Вместе с тем, российский лидер начал угрожать ядерным оружием. Украинская разведка считает, что РФ действительно может пойти на такой шаг. В свою очередь, Офис Президента призвал страны, обладающие ядерным оружием, ответить России на ее ядерный шантаж и четко предупредить о последствиях такого шага.