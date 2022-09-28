Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, несмотря на "референдум"

Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России.

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Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

"23-27 сентября Российская Федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины. Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных являются очередным преступлением России против Украины, грубо нарушающей Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными.

В ведомстве подчеркивают, что, как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины.

Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, поэтому продолжит освобождать временно оккупированные территории.

Украина никогда не согласится на какие-либо ультиматумы РФ, а попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение.

"Устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам - это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. Россия последовательно демонстрирует пренебрежение дипломатии. Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы о настоящих намерениях России и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России", - отмечают в МИДе .

Украина призывает ЕС, НАТО и G7 немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности поставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы призываем партнеров продемонстрировать России, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантаж и ультиматумы будет увеличение поддержки Украины ради победы нашего государства над агрессором", - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, США не имеют ничего против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения под свой контроль всех своих территорий, в том числе тех, где прошли так называемые "референдумы" о присоединении к России.