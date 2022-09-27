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США готовят "строгие ответы" на попытку РФ продолжить аннексировать территории Украины
Белый дом готовит план действий на случай, если Россия попытается снова аннексировать часть территории Украины. Если это произойдет, экономика РФ "заплатит высокую цену".
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.
Она отметила, что США никогда не признают псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать.
США продолжают сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности и будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, подчеркнула Жан-Пьер.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"О том, что мы делаем, мы готовы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические санкции на Россию вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на аннексию", - сказала она.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что в скором времени Вашингтон расскажет о более конкретном плане действий на случай, если РФ снова попытается аннексировать украинскую территорию.
США уже получили данные о том, как Россия собирается манипулировать результатами фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, а также о конкретных цифрах, которые должны быть объявлены россиянами после их проведения.
Оккупанты готовят организационные мероприятия и пытаются создать хотя бы видимость легитимности объявленных референдумов на временно занятых территориях.
При этом ни одна страна не признает эти псевдореферендумы, в частности, и Сербия. Хотя Белград пытается поддерживать дружеские отношения с Москвой.