США готують "суворі відповіді" на спробу РФ продовжити анексувати території України

Білий дім готує план дій на випадок, якщо Росія спробує знову анексувати частину території України. Якщо це станеться, економіка РФ "заплатить високу ціну".

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Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, передає CNN.

Вона зазначила, що США ніколи не визнають псевдореферендуми, які Росія намагається організувати.

США продовжують співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності та будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, підкреслила Жан-П’єр.

"Щодо того, що ми робимо, ми готові накласти додаткові швидкі та серйозні економічні санкції на Росію разом з нашими союзниками та партнерами у відповідь на анексію", — сказала вона.

Прессекретар Білого дому уточнила, що незабаром Вашингтон розповість про більш конкретний план дій на випадок, якщо РФ знову спробує анексувати українську територію.

США вже отримали дані про те, як Росія збирається маніпулювати результатами фейкових "референдумів" на окупованих теріторіях України, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.

Окупанти готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених референдумів на тимчасово зайнятих територіях.

При цьому жодна країна не визнає ці псевдореферендуми, зокрема, і Сербія. Хоча Белград намагається підтримувати дружні стосунки з Москвою.