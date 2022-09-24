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США назвали цифри, які окупанти оголосить на псевдореферендумах

США назвали цифри, які окупанти оголосить на псевдореферендумах

Сполучені Штати вже отримали дані про те, як Росія збирається маніпулювати результатами фейкових референдумів на окупованих теріторіях України, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.

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Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

"Ми знаємо, що результати цих псевдореферендумів будуть маніпулятивними. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що представники російської влади вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань", - зауважила Карін Жан-П’єр.

Вона уточнила, що в окремих регіонах окупаційна влада вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань – у межах 75% за нібито "приєднання" до Росії, які мають бути оголошені за результатами цих фейкових "голосувань".

На думку Білого дому, Росія поспішає провести фіктивні плебісцити, однак це є демонстрацією не сильної позиції режиму, а зовсім навпаки.

Зазначимо, з 23-27 вересня Росія проводить на окупованих територіях України так званий "референдум" за приєднання до РФ.

Окупанти готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених референдумів на тимчасово зайнятих територіях.

Зазначимо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій заявляє, що особи, відповідальні за проведення "референдумів" щодо приєднання відповідних окупованих територій до Росії, окрім кримінальної відповідальності, стикнуться із рядом заборон з боку української влади.

Автор:
Світлана Манько