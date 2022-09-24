США назвали цифри, які окупанти оголосить на псевдореферендумах

Сполучені Штати вже отримали дані про те, як Росія збирається маніпулювати результатами фейкових референдумів на окупованих теріторіях України, а також про конкретні цифри, які мають бути оголошені росіянами після їх проведення.

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Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

"Ми знаємо, що результати цих псевдореферендумів будуть маніпулятивними. Ми маємо інформацію, яка підтверджує, що представники російської влади вже встановили, якими мають бути показники щодо явки виборців, а також результатів голосувань", - зауважила Карін Жан-П’єр.

Вона уточнила, що в окремих регіонах окупаційна влада вже визначила конкретні цифри фейкових голосувань – у межах 75% за нібито "приєднання" до Росії, які мають бути оголошені за результатами цих фейкових "голосувань".

На думку Білого дому, Росія поспішає провести фіктивні плебісцити, однак це є демонстрацією не сильної позиції режиму, а зовсім навпаки.

Зазначимо, з 23-27 вересня Росія проводить на окупованих територіях України так званий "референдум" за приєднання до РФ.

Окупанти готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених референдумів на тимчасово зайнятих територіях.

Зазначимо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій заявляє, що особи, відповідальні за проведення "референдумів" щодо приєднання відповідних окупованих територій до Росії, окрім кримінальної відповідальності, стикнуться із рядом заборон з боку української влади.