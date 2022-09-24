США назвали цифры, которые оккупанты объявят на псевдореферендумах

Соединенные Штаты уже получили данные о том, как Россия собирается манипулировать результатами фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины, а также конкретные цифры, которые должны быть объявлены россиянами после их проведения.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

"Мы знаем, что результаты этих псевдореферендумов будут манипулятивными. У нас есть информация, подтверждающая, что представители российских властей уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", - отметила Карин Жан-Пьер.

Она уточнила, что в отдельных регионах оккупационные власти уже определили конкретные цифры фейковых голосований – в пределах 75% за якобы "присоединение" к России, которые должны быть объявлены по результатам этих фейковых "голосований".

По мнению Белого дома, Россия спешит провести фиктивные плебисциты, однако это демонстрация не сильной позиции режима, а совсем наоборот.

Отметим, что с 23-27 сентября Россия проводит на оккупированных территориях Украины так называемый "референдум" за присоединение к РФ.

Оккупанты готовят организационные мероприятия и пытаются создать хотя бы видимость легитимности объявленных референдумов на временно занятых территориях.

Отметим, что Министерство по реинтеграции оккупированных территорий заявляет, что лица, ответственные за проведение "референдумов" по присоединению соответствующих оккупированных территорий к России, кроме уголовной ответственности, столкнутся с рядом запретов со стороны украинской власти.