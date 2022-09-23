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У розвідці розповіли, як проходять так звані "референдуми" на окупованих територіях
Окупанти готують організаційні заходи та намагаються створити хоча б видимість легітимності оголошених референдумів на тимчасово зайнятих територіях.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Так, в окупованому Маріуполі планується проводити референдум так званими "комісіями" до складу яких входитимуть місцеві колаборанти, представники окупаційних адміністрацій і військові армії РФ.
Вони здійснюватимуть обходи будинків згідно зі складеними списками бажаючих отримати "гуманітарну допомогу". Місцевих мешканців переконують, що "назад дороги немає" і всім, хто брав "гуманітарку", доведеться голосувати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В Маріуполі "штаб підготовки до референдуму" розгорнуто в одному з торговельних центрів. Його дії повністю координуються представниками партії "Єдина Росія".
Загалом, щоб уникнути ураження артилерією українських Сил оборони, всі центри підготовки до псевдореферендуму на окупованих територіях розміщуються в приміщеннях з великим зосередженням цивільного населення.
"Задля ідеолого-пропагандистської обробки населення окупанти організовують низку заходів "військово-патріотичного виховання". Головна цільова аудиторія – місцева молодь, яка в більшості не виявляє інтересу до російської ідеології", - повідомляють у розвідці.
У місті Гола Пристань Скадовського району Херсонщини пройшов "молодіжний форум" під лозунгом "Ми разом із Росією". Для участі в ньому залучено учнів середніх та старших класів.
"В Маріуполі планує відкрити своє відділення всеросійська громадська організація ветеранів "бойове братство". ГО "ветерани десантно-штурмових підрозділів республіки башкортостан" звернулась до гауляйтера міста Костянтина Іващенка із проханням виділити приміщення для військово-патріотичного клубу "юний десантник – ратник" та дитячої навчально-тренувальної бази", - підкреслили в ГУР.
Зазначимо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій заявляє, що особи, відповідальні за проведення "референдумів" щодо приєднання відповідних окупованих територій до Росії, окрім кримінальної відповідальності, стикнуться із рядом заборон з боку української влади.