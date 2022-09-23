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В разведке рассказали, как проходят так называемые "референдумы" на оккупированных территориях
Оккупанты готовят организационные мероприятия и пытаются создать хоть какую-то видимость легитимности объявленных референдумов на временно занятых территориях.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Так, в оккупированном Мариуполе планируется проводить референдум так называемыми "комиссиями", в состав которых будут входить местные коллаборанты, представители оккупационных администраций и военные армии РФ.
Они будут совершать обходы домов согласно составленным спискам желающих получить "гуманитарную помощь". Местных жителей убеждают, что "обратной дороги нет" и всем, кто брал "гуманитарку", придется голосовать.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Мариуполе "штаб подготовки к референдуму" развернут в одном из торговых центров. Его действия полностью координируются представителями партии "Единая Россия".
Чтобы избежать удара артиллерией со стороны украинских Сил обороны все центры подготовки к псевдореферендуму на оккупированных территориях размещаются в помещениях с большим сосредоточением гражданского населения.
"Для идеолого-пропагандистской обработки населения оккупанты организуют ряд мероприятий "военно-патриотического воспитания". Главная целевая аудитория – местная молодежь, которая в большинстве не проявляет интереса к российской идеологии", - сообщают в разведке.
В городе Голая Пристань Скадовского района Херсона прошел "молодежный форум" под лозунгом "Мы вместе с Россией". Для участия в нем привлечены учащиеся средних и старших классов.
"В Мариуполе планирует открыть свое отделение всероссийская общественная организация ветеранов "боевое братство". Организация обратилась к гауляйтеру города Константину Иващенко с просьбой выделить помещение для военно-патриотического клуба "юный десантник"", - подчеркнули в ГУР.
Отметим, что Министерство по реинтеграции оккупированных территорий заявляет, что лица, ответственные за проведение "референдумов" по присоединению соответствующих оккупированных территорий к России, кроме уголовной ответственности, столкнутся с рядом запретов со стороны украинской власти.