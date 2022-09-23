СБУ идентифицировала 1,5 тысячи организаторов "референдума о присоединении к России" Запорожской области

Служба безопасности Украины перехватила документы российских захватчиков, регламентирующих организацию фейкового референдума на оккупированной Россией территории Запорожской области относительно "присоединения" ее к РФ, говорится в сообщении спецслужбы.

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Согласно полученным материалам, установлены личности более 1 тысячи российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" соответствующих мер, в частности, из подразделений Росгвардии, военной полиции Вооруженных сил РФ и российского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как говорят в СБУ, помогать им будут предатели и коллаборанты, вошедшие в состав созданного оккупантами "Главного управления МВД по Запорожской области".

В свою очередь, для контроля за поведением участников фейкового плебисцита кремлевские организаторы, по данным спецслужбы, планируют привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам РФ.

Кроме того, сотрудники СБУ получили полный список приспешников оккупантов, которые добровольно согласились возглавить так называемые "территориальные избирательные комиссии по референдуму". В настоящее время идентифицировано более 390 таких коллаборантов. В ведомстве говорят, что установили всех организаторов незаконной деятельности, их учредительные данные и места нахождения.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности виновных по части 2 статьи 28, части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность по предварительному сговору группы лиц) и части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Напомним также, что в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий предупредили всех организаторов фейковых референдумов, которые проходят в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области, об уголовной ответственности и анонсировали введение Украиной санкций против них.