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Cербія не визнаватиме "референдуми" на окупованих територіях України
Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати їхні результати.
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Так, Сербія не визнаватиме псевдореферендуми, організовані РФ на окупованих територіях півдня й сходу України.
Про це сказав міністр закордонних справ Нікола Селакович, передає РТС.
"По-перше, ми принципово дотримуємося принципів міжнародного права й Хартії ООН, по-друге - це би цілковито суперечило нашим державним і національним інтересам та нашій політиці збереження територіальної цілісності, суверенітету й принципів непорушності кордону", - зазначив Нікола Селакович.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада.