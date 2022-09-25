Cербія не визнаватиме "референдуми" на окупованих територіях України

Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати їхні результати.

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Так, Сербія не визнаватиме псевдореферендуми, організовані РФ на окупованих територіях півдня й сходу України.

Про це сказав міністр закордонних справ Нікола Селакович, передає РТС.

"По-перше, ми принципово дотримуємося принципів міжнародного права й Хартії ООН, по-друге - це би цілковито суперечило нашим державним і національним інтересам та нашій політиці збереження територіальної цілісності, суверенітету й принципів непорушності кордону", - зазначив Нікола Селакович.

Нагадаємо, що Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада.