Сербія припинить імпорт російської нафти з листопада

У зв'язку з санкціями, що ЄС ввів проти Росії, Сербія з листопада припинить імпортувати російську нафту. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає сербське видання Telegraf.

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Сербський лідер нагадав про ембарго, розповідаючи про результати переговорів з владою Косова та про можливе скасування Європрайду в Бєлграді.

Коментуючи ці події, він сказав, що замість серйозних питань суспільство приділяє увагу обговоренню "дурниць".

"Ми просто обговорюємо всілякі дурниці, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електроенергією, що ми будемо робити з нафтою, адже після листопада російської нафти для нас не буде через санкції. Замість того, щоб говорити про газ, про мазут, про вугілля, ми говоримо про різні дурниці, тому що це найпростіше", – сказав глава Сербії.

Говорячи про переговори з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті в Брюсселі, Вучич сказав, що Приштина відхилила всі наші пропозиції.

Нагадаємо, члени Євросоюзу 31 травня прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії. При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються.

Сербія не є членом ЄС, ймовірно припинення імпорту пов'язане з фізичною неможливістю продовжувати постачати нафту до країни трубопроводом після початку дії ембарго.