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У 2023 року Сербія почне скорочувати імпорт газу з Росії
Сербія, яка повністю залежить від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.
Про це заявив міністр енергетики Сербії Зорана Михайлович, повідомляє Reuters.
"Наразі ми ведемо переговори з Азербайджаном щодо резервування газових потужностей на наступний рік, тому що у вересні наступного року буде завершено інтерконектор Сербія-Болгарія", - сказала Зорана Михайлович.
Минулого тижня Греція і Болгарія завершили газопровод, що давно відкладається, який, як вони сподіваються, допоможе покласти край залежності Європи від російського газу. Він транспортуватиме газ із північного грецького міста Комотіні до Старої Загори у Болгарії та буде пов'язаний з іншим трубопроводом, яким йде азербайджанський газ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Цей інтерконектор є для нас джерелом життєвої сили, найважливішим із того, що Сербія робить зараз, коли ми говоримо про газову диверсифікацію", - сказав Михайлович.
Вона додала, що після завершення інтерконектора з Болгарією Сербія також зможе отримувати ЗПГ із Греції.
Нагадаємо, що "Газпром" зупинив постачання газу "Північним потоком".