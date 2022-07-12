У 2023 року Сербія почне скорочувати імпорт газу з Росії

Сербія, яка повністю залежить від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив міністр енергетики Сербії Зорана Михайлович, повідомляє Reuters.

"Наразі ми ведемо переговори з Азербайджаном щодо резервування газових потужностей на наступний рік, тому що у вересні наступного року буде завершено інтерконектор Сербія-Болгарія", - сказала Зорана Михайлович.

Минулого тижня Греція і Болгарія завершили газопровод, що давно відкладається, який, як вони сподіваються, допоможе покласти край залежності Європи від російського газу. Він транспортуватиме газ із північного грецького міста Комотіні до Старої Загори у Болгарії та буде пов'язаний з іншим трубопроводом, яким йде азербайджанський газ.

"Цей інтерконектор є для нас джерелом життєвої сили, найважливішим із того, що Сербія робить зараз, коли ми говоримо про газову диверсифікацію", - сказав Михайлович.

Вона додала, що після завершення інтерконектора з Болгарією Сербія також зможе отримувати ЗПГ із Греції.

Нагадаємо, що "Газпром" зупинив постачання газу "Північним потоком".