В 2023 году Сербия начнет сокращать импорт газа из России

Сербия, которая полностью зависит от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, передает Reuters.

"В настоящее время мы ведем переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год, потому что в сентябре следующего года будет завершен интерконнектор Сербия-Болгария", — сказала Зорана Михайлович.

На прошлой неделе Греция и Болгария завершили давно откладываемый газопровод, который, как они надеются, поможет положить конец зависимости Европы от российского газа. Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Стара-Загора в Болгарии и будет связан с другим трубопроводом, по которому идет азербайджанский газ.

"Этот интерконнектор является для нас источником жизненной силы, самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время, когда мы говорим о газовой диверсификации", — сказал Михайлович.

Она добавила, что после завершения интерконнектора с Болгарией Сербия также сможет получать СПГ из Греции.

Напомним, что "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку".