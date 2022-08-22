Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября

В связи с санкциями, которые ЕС ввел против России, Сербия с ноября перестанет импортировать российскую нефть. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает сербское издание Telegraf.

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Сербский лидер напомнил об эмбарго, рассказывая о результатах переговоров с властями Косово и о возможной отмене Европрайда в Белграде.

Комментируя эти события, он сказал, что вместо серьезных вопросов общество уделяет внимание обсуждению "глупостей ".

"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое", – сказал глава Сербии.

Говоря о переговорах с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе, Вучич сказал, что Приштина отклонила все предложения сербской стороны.

Напомним, члены Евросоюза 31 мая приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России. При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются .

Сербия не является членом ЕС, вероятно прекращение импорта связано с физической невозможностью продолжать поставлять нефть в страну по трубопроводу после начала действия эмбарго.