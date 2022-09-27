Україна може використовувати західну зброю для повернення усіх територій, "референдуми" це не змінять - Блінкен

США не мають нічого проти того, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення під свій контроль усіх своїх територій, зокрема тих, де пройшли так звані "референдуми" щодо приєднання до Росії.

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Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції зі своїм індійським колегою Субрахманьямом Джайшанкаром, передає "Європейська правда".

Голова Держдепу відповідав на запитання ЗМІ про те, чи дадуть США згоду на використання українськими військами американської зброї на територіях, де Росія провела псевдореферендуми, незалежно від того, про який результат оголосить Кремль.

"Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію українських територій Росією... Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб", - сказав Блінкен.

За його словами, озброєння, яке США та багато інших країн надають Україні, було дуже ефективно використано для повернення територій - зокрема, нещодавно на північному сході, а також на півдні України. Як підкреслив керівник американського дипвідомства, "референдуми" нічого не змінюють для українських територій, захоплених Росією.

"Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях", - зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, що востаннє США оголошували про надання Україні нового пакета військової допомоги 15 вересня, його обсяг складає 600 мільйонів доларів.

Зазначимо також, що, за повідомленнями ЗМІ, Україна нещодавно направила США перелік зброї, яка їй потрібна для продовження наступу в 2023 році. Також повідомлялося, що хоча українська сторона припинила публічно запитувати у США системи ППО Patriot, винищувачі F-16 і безпілотники Gray Eagle, в закритих кабінетах представники Вашингтону та Києва це питання обговорюють.