Украина может использовать западное оружие для возврата всех территорий, "референдумы" это не изменят - Блинкен

США не имеют ничего против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения под свой контроль всех своих территорий, в том числе тех, где прошли так называемые "референдумы" о присоединении к России.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром, передает "Европейская правда".

Глава Госдепа отвечал на вопрос СМИ о том, дадут ли США согласие на использование украинскими войсками американского оружия на территориях, где Россия провела псевдореферендумы, независимо от того, о каком результате объявит Кремль.

"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаём и никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией... Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, незаконно захваченные Россией тем или иным способом", - сказал Блинкен.

По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возврата территорий - в частности, недавно на северо-востоке, а также на юге Украины. Как подчеркнул руководитель американского дипведомства, "референдумы" ничего не меняют для украинских территорий, захваченных Россией.

"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – отметил госсекретарь США.

Напомним, что последний раз США объявляли о предоставлении Украине нового пакета военной помощи 15 сентября, его объем составляет 600 миллионов долларов.

Отметим также, что, по сообщениям СМИ, Украина недавно направила США перечень оружия, которое ей нужно для продолжения наступления в 2023 году. Также сообщалось, что хотя украинская сторона прекратила публично спрашивать у США системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle, в закрытых кабинетах представители Вашингтона и Киева обсуждают этот вопрос.