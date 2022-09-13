Украина направила США перечень оружия, которое необходимо для продолжения наступления в 2023 году - WSJ

Киев сообщил Вашингтону, какое оружие понадобится ВСУ для продолжения наступления в 2023 году. Украина, в частности, спрашивает ракетные системы большой дальности ATACMS, которую США отказывались предоставить раньше. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В список, предоставленный Украиной, вошли 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракет "Гарпун" и 2000 ракет для РСЗО HIMARS.

Такой запрос Белый дом получил после того, как украинская сторона проинформировала США об успехах ВСУ, заявив, что переломный момент в войне может наступить, если украинские военные получат РСЗО большей дальности, в частности ATACMS.

Общий список запрашиваемого оружия WSJ не публикует, но отмечает, что акцент в нем сделали именно на ATACMS.

Накануне Министр обороны Ллойд Остин, отвечая на вопрос, почему США не желают предоставить Украине ракеты ATACMS, сказал, что "Вашингтон намерен дать украинцам то, что им нужно, чтобы отбить российские войска".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Генеральный штаб уже сейчас рассматривает перспективы ведения боевых действий на следующий год. Он отмечает, что в 2023 году Украина должна нанести несколько последовательных контрударов, но война не остановится, даже если Россия потеряет контроль над оккупированным Крымом.

До этого аторитетные американские эксперты по нацбезопасности, военные, дипломаты и бывшие чиновники призвали Байдена нарастить военную помощь Украине, предоставив ракеты ATACMS с дальностью 300 км.