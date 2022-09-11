В США оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению

10 сентября ВСУ вошли в Изюм На Харьковщине, продолжая стремительное продвижение на северо-востоке страны, что является началом нового драматического этапа в более чем шестимесячной войне и может значительно отодвинуть линию фронта к границам России.

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Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что освобождение Изюма – стратегически важного железнодорожного узла, который российские войска захватили в марте после кровопролитных недельных боев, – знаменует собой поворотный момент в войне после унизительного поражения России возле Киева весной.

"Молниечное наступление на северо-востоке страны пришло на смену войне на истощение. За считанные дни российская линия фронта прогнулась, московские войска сбежали, населенные пункты один за другим снова стали под желто-голубой флаг Украины, - как город Купянск к северу от Изюма, который расположен на ключевых путях поставок на восточную линию фронта", - пишет издание.

По мнению экспертов, прогресс украинского контрнаступления на востоке в сочетании с более медленными и ограниченными успехами на юге является одним из самых значительных изменений на линии фронта войны за последние месяцы.

Издание пишет, что нынешние и бывшие официальные лица США высоко оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению. Решение рекламировать свое контрнаступление на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом дезориентации, который используют американские спецназовцы.

Отмечается, что летом украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Один американский чиновник сказал, что американцы постоянно обсуждали с Киевом, как Украина может остановить продвижение России на востоке.

Бывший высший командующий армией США в Европе Фредерик Годжес заявил, что недавний успех указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на юге и востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в следующем году.

Бывший чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой сказал, что контрнаступление украинских военных продвигается даже быстрее, чем ожидалось и что сейчас пора для украинской армии использовать любой случай, чтобы ослабить и уничтожить боеспособность России.

Отметим, во время своего вечернего обращения 10 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Вооруженные силы Украины освободили уже 2 тысячи квадратных километров украинской территории от оккупантов.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.