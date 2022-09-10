Резников заявил, что воевать осталось недолго: скоро оккупанты сами будут убегать из Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после еще нескольких даже небольших побед украинских защитников на фронте оккупанты начнут бежать с нашей территории.

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Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет как лавина: дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", - заявил Резников.

Он напомнил, как оккупанты бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины, когда защитники начали их оттуда выжимать.

По его словам, сейчас ВСУ отрезают оккупантам цепочки снабжения.

"Сегодня благодаря применению высокоточной артиллерии и техники есть большой шанс, что "эта лавина полетит быстрее", - отметил министр.

Он отметил, что мир раньше воспринимал ВСУ как маленькую армию, которая будет противостоять великой советской армии, но на деле все оказалось совсем не так. Кроме того, российские солдаты верили, что возьмут Украину "за несколько дней", а их будут встречать с цветами, а на самом деле их здесь начали убивать.

По словам Резникова, в отличии от оккупантов, украинцы знают, что стоят за "свою страну, свою Родину и свою землю", у украинцев "нет другого варианта, кроме как выжить как нация, народ, страна и люди ".

Министр также подчеркнул, что власти РФ будут искать возможность вытащить свою страну из той пропасти, в которую они летит сегодня.

"Они просто этого еще не все осознали до конца. А для того чтобы хотя бы остановить это падение – они минимум на 10-15 лет в минус ушли по экономике, по всему – чтобы не шмякнуться достаточно больно, они будут искать варианты снятия определенных санкционных ограничений. И для этого им нужно будет садиться и договариваться с основными игроками мира. А основные игроки как раз и будут теми партнерами, законодателями моды, сейчас модно не любить РФ, модно делать для них какие-либо ограничения, и эта мода будет продолжаться, – отметил Резников.

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг.

ВСУ уволили во время нынешнего контрнаступления уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.