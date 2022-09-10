Резніков заявив, що воювати залишилось недовго: скоро окупанти самі тікатимуть з України

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог українських захисників на фронті окупанти почнуть втікати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних, нехай незначних, але перемог, і війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди їм діватися? І моральний дух... це буде, як лавина: дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться", - заявив Резніков.

Він нагадав, як окупанти втікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, коли захисники почали їх звідти витискати.

За його словами, зараз ЗСУ відрізають окупантам ланцюжки постачання.

"Сьогодні завдяки застосуванню високоточної артилерії і техніки, є великий шанс, що "ця лавина полетить швидше", - зауважив міністр.

Він зауважив, що світ раніше сприймав ЗСУ як маленьку армію, яка буде протистояти великій радянській армії, але на ділі все виявилося абсолютно не так. Крім того, російські солдати вірили, що візьмуть Україну "за кілька днів", що їх зустрічатимуть з квітами, а насправді їх тут почали вбивати.

За словами Резнікова, в окупантів немає моралі, за що воювати, тоді як українці знають, що стоять за "свою країну, свою Батьківщину і свою землю", в українців "немає іншого варіанту, окрім як вижити як нація, народ, країна і люди".

Міністр також підкреслив, що влада РФ буде шукати можливість витягнути свою країну з тої прірви, в яку вона летить сьогодні.

"Вони просто цього ще не всі усвідомили до кінця. А для того, щоб хоча б зупинити це падіння – вони мінімум на 10-15 років в мінус пішли по економіці, по всьому – щоб не шмякнутися досить боляче, вони будуть шукати варіанти зняття певних санкційних обмежень.І для цього їм треба буде сідати і домовлятися з основними гравцями світу. А основні гравці якраз і будуть тими партнерами, законодавцями моди, зараз модно не любити РФ, модно робити для них будь-які обмеження, і ця мода буде продовжуватися, - зазначив Резніков.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор.

ЗСУ звільнили під час нинішнього контрнаступу вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.