ЗСУ не мають обмежень щодо ударів по ворожих позиціях у Криму – Міноборони

Збройні сили України необмежені у нанесенні ударів по російських цілях на території тимчасово окупованого Криму. При цьому західні партнери домовилися з Києвом, що Україна не буде використовувати надану зброю для ударів по російській території.

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Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив в коментарі "Голосу Америки".

"У нас є домовленості зі США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема, — розповів міністр.

При цьому для ураження тієї чи іншої цілі необхідна зброя з відповідною дальністю. Резніков сподівається, що США ухвалять політичне рішення про надання Україні ракет ATACMS з дальністю 300 кілометрів.

З такою зброєю українські захисники зможуть вражати цілі на всіх окупованих територіях, в тому числі у прикордонних областях з РФ.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Росією Криму біля Джанкоя спалахнула військова частина. У ході пожеж здетонував склад із боєприпасами. Згодом на півострові в районі аеродрому Гвардійське біля Сімферополя також пролунали вибухи.

Офіційно Генштаб ЗСУ не коментує причини вибухів у Криму. При цьому, за інформацією The New York Times, вони сталися внаслідок диверсії елітного українського спецпідрозділу